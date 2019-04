A28 cortada pela segunda vez devido a acidente na Póvoa de Varzim

Trânsito está condicionado.

Por Patrícia Lima Leitão | 20:20

Uma colisão entre quatro carros, na A28, sentido Sul-Norte, em Laúndos, Póvoa de Varzim, está a causar, desde as 17h50, vários quilómetros de filas de trânsito. Três pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas necessitaram de tratamento hospitalar.

As viaturas sinistradas ficaram a ocupar duas das faixas de rodagem e o talude do sentido Sul-Norte, o que obrigou ao corte total da via, num primeiro momento. Depois da remoção de um dos veículos, já pelas 19h15, a circulação passou a fazer-se apenas pela via da esquerda.

Os condicionamentos de trânsito ainda se fazem sentir.