Abelhas atacam 14 crianças em Estarreja

Quatro dos alunos e a mulher tiveram mesmo de ser levados para o Hospital de Aveiro como medida de precaução. Uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação foi chamada. Depois de assistidas naquela unidade, as vítimas receberam alta.Acabou por ser apenas um susto para a comunidade da Escola Visconde de Salreu, na rua Allison Campos da Silva. O alerta foi dado, por volta das 11h30, para o ataque das insetos.As crianças encontravam-se a brincar no recreio. Aperceberam-se de um buraco no chão junto à vedação e aproximaram-se. Terá sido nesse momento que se deu a situação.Os pais dos alunos picados foram avisados pelo Agrupamento Escolar de Estarreja e todos os meninos que foram transportados, pelos bombeiros de Estarreja, para o Hospital de Aveiro, tiveram já o acompanhamento dos respetivos encarregados de educação. Os serviços de Proteção Civil da autarquia foram chamados à escola.O acidente com as crianças foi confirmado nas redes sociais pelo Centro Escolar de Salreu, informando que as crianças estavam bem, e, de forma a evitar o alarme social na comunidade, garantindo que não se tratavam de picadas de vespa asiática.O Centro Escolar de Salreu, conhecido como Escola Visconde de Salreu, foi inaugurado a 15 de setembro de 2013. A estrutura encontra-se localizada na zona sul do concelho de Estarreja e é frequentada maioritairiamente por alunos de Salreu e Canelas.