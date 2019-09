Proteção Civil destrói ninho de vespa velutina em Torres Vedras

A GNR procedeu à identificação e destruição, no passado dia 26 de agosto, de um ninho de vespa velutina, na localidade de Ameal, concelho de Torres Vedras.



De acordo com um comunicado da GNR, foi recebida uma denúncia a dar conta da existência de vespas velutinas na localidade em questão. Na sequência dessa, "os militares conseguiram identificar o ninho, que se encontrava localizado num telheiro, no interior do pátio de uma habitação, a cerca de 2,20 metros do solo".





A Proteção Civil foi informada da existência do ninho e o mesmo "foi destruído através de intervenção química (feromonas) e com recurso a sistemas mecânicos para injeção no ninho (cana de carbono)".

"A presença da vespa velutina é uma espécie não indígena, predadora natural das abelhas e outros insetos, o que pode, eventualmente, originar a médio prazo impactos significativos na biodiversidade, em particular nas espécies de vespas nativas e nas populações de outros insetos, representando um risco para a apicultura, para a produção agrícola e para o ambiente, tendo por todos estes riscos, sido classificada, em julho de 2016, como espécie exótica invasora de preocupação para a União Europeia", pode ler-se no comunicado.



As autoridades informam ainda que "a deteção ou a suspeita de existência de ninho ou de exemplares de Vespa velutina deverá ser comunicada às autoridades e entidades competentes. Essa comunicação pode ser feita através de um contacto feito à linha SOS Ambiente e Território (808 200 520)ou então por georreferenciação online do ninho ou dos exemplares de vespa.