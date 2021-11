O Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito para apurar, com exatidão, as causas e circunstâncias do acidente que levaram à morte do primeiro-sargento da GNR João Fernandes, que colidiu na moto de serviço contra uma carrinha no acesso ao Autódromo do Algarve.O acidente mortal ocorreu no sábado, por volta das 19h45, depois de o militar do Destacamento de Trânsito de Faro ter feito 14 horas de serviço para garantir a segurança na prova internacional de motociclismo MotoGP.