Um homem, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Portimão por ser suspeito de ter cometido vários crimes de abuso sexual de crianças.



De acordo com um comunicado da PJ, os crimes ocorrem desde 2017 em Lagos, no Algarve.





O mesmo documento avança que as vítimas são duas crianças do sexo feminino, com oite e 11 anos, "com quem o arguido mantinha relações de proximidade familiar e de vizinhança".Os crimes ocorreram na casa do agressor "quando este se encontrava sozinho com cada uma das crianças".O homem, operário da construção civil, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.