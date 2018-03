Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente à saída da Ponte Vasco da Gama faz um morto

Carro chocou com reboque que estava a retirar automóvel que se despistou. Há um ferido grave.

11:00

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade num acidente que aconteceu na manhã deste domingo na saída da Ponte Vasco da Gama para a A33, que dá acesso ao Montijo, Barreiro e outras cidades da Margem Sul.



Ao que o CM apurou, a situação nasceu de um primeiro embate que aconteceu por volta das 7h00. Um carro despistou-se na via, sem grandes consequências para os seus ocupantes. A viatura teve de ser retirada e foi chamado um reboque.



Por volta das 7h50, um carro que circulava no sentido Norte-Sul chocou contra o reboque que estava a fazer manobras na via. Deste segundo acidente resultou um morto - que será o condutor do carro - e um ferido grave.



O trânsito não chegou a ser cortado, mas obrigou a restrições à circulação na via.