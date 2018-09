Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camião obriga a corte de vias na A33 no Montijo

Trânsito está condicionado no sentido Montijo-Moita e no sentido inverso.

11:30

Um acidente com um camião que transportava cal obrigou ao corte de várias vias na A33 no Montijo, na manhã desta terça-feira. O pesado de mercadorias galgou o separador central e acabou por ficar em sentido contrário.



Do acidente não resultaram feridos, o condutor do pesado recusou transporte para o hospital.



No local estiveram os bombeiros da Moita com oito operacionais apoiados por três veículos.



A Brisa e a brigada de trânsito da GNR estão no local a tentar restabelecer a circulação em todas as vias da A33 que neste momento se encontra com a faixa da esquerda no sentido Moita-Montijo cortada e no sentido contrário Montijo-Moita também com a faixa da esquerda cortada.



O trânsito está condicionado nos dois sentidos devido aos trabalhos para remover o camião.