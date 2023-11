Acidente com carro condiciona linha do metro em Matosinhos

Um acidente com um carro está a condicionar uma das vias da linha de Metro do Porto em Matosinhos, adiantou fonte da empresa. O condutor do veículo ligeiro ficou ferido, disse fonte da PSP do Porto ao

Segundo fonte oficial da Metro do Porto, o acidente foi registado esta quinta-feira às 9h40, na Avenida da República, entre a estação da Câmara de Matosinhos e Matosinhos Sul, obstruindo uma das vias.

A via mantinha-se obstruída às 10h10. Os Bombeiros de Leixões foram chamados ao local.





Siga esta e outras notícias no canal ALERTA CM do Whatsapp do Correio da Manhã.