Mau tempo deixa Baixa do Porto inundada e obriga ao encerramento da estação de S. Bento

Enxurrada arrasta mesas e cadeiras na Baixa do Porto

O mau tempo está a atingir este sábado o norte do País e há registo de inundações em Vila Nova de Gaia e no Porto. A estação de metro de S. Bento ficou inundada e está encerrada.Na cidade do Porto, a estação de metro de S. Bento ficou inundada e está encerrada. Há também registo de inundações no Campo 24 de Agosto e várias lojas e cafés ficaram completamente alagados. Muitos comerciantes já deram início aos trabalhos de limpeza dos espaços.Segundo testemunhos recolhidos pela, cerca de 30 minutos de chuva foram suficientes para que a baixa da cidade do Porto ficasse totalmente inundado.Em Vila Nova de Gaia, a zona da Afurada foi uma das atingidas pelas fortes chuvas. No local já estão vários operacionais a tentar fazer o escoamento da água.Até às 13h00 foram registadas 193 ocorrências no norte do País.O responsável da Proteção Civil municipal já se encontra na baixa do Porto a avaliar a situação.Em atualização