Clube Desportivo do Candal em Vila Nova de Gaia ficou completamente inundado

O Estádio Rei Ramiro, "casa" do Clube Desportivo do Candal, ficou, na manhã deste sábado, completamente inundado devido à chuva intensa e persistente que se fez sentir não só na cidade do Porto, mas também na cidade de Vila Nova de Gaia.A enxurrada desta manhã tomou conta das instalações e causou avultados prejuízos ao emblema gaiense.A situação levou mesmo ao adiamento de jogos.Por esta altura, o clube já contabiliza os prejuízos causados pelo mau tempo da manhã de sábado, com vários equipamentos danificados e com necessidade de serem substituídos.As fortes chuvas que caíram na manhã deste sábado fizeram grandes estragos, não só em Vila Nova de Gaia, mas também na cidade vizinha do Porto.