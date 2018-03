Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com cinco feridos condiciona circulação no IC 19

Despiste de ligeiro leva ao corte de três vias na zona do Cacém.

08:17

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros provocou, na manhã deste domingo, cinco feridos no IC19, na zona do Cacém. Três deles estão em estado grave. As vítimas foram transferidas de urgência para os hospitais de Santa Maria e São Francisco Xavier.



O acidente aconteceu pelas 6h50 junto ao posto de abastecimento, obrigando ao corte de duas faixas de circulação no sentido Sintra-Lisboa. Por volta das 8h00, a via ainda estava condicionada, com o trânsito a circular em apenas um faixa de rodagem.



No sentido contrário, uma das vias também está fechada, devido ao uma colisão entre dois veículos que terá sido causada pela curiosidade.



Estão no local 27 elementos, entre bombeiro, PSP, INEM e Infraestrututras de Portugal, apoiados por 13 veículos.