Acidente com empilhador deixa homem ferido com gravidade em Rebordosa

Um homem com cerca de 66 anos sofreu ferimento graves, esta quarta-feira à tarde, na sequência de um acidente com um empilhador na zona Industrial de Rebordosa, no concelho de Paredes.

Ao Correio da Manhã, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, Paulo Ferreira, explicou que o empilhador colidiu com um muro e acabou por cair de uma altura de aproximadamente três metros de altura.

De acordo com a mesma fonte, à chegada das equipas de socorro o homem estava encarcerado e apresentava vários traumatismos. Depois de ter sido desencarcerado e estabilizado foi levado pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Tâmega e Sousa para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados graves.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.