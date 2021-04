Esta manhã, na Herdade da Pestana, em Estremoz, já perto da freguesia de Glória, um camião tombou enquanto descarregava, provocando ferimentos no seu condutor, de 52 anos.



O motorista foi assistido no local, foi considerado ferido ligeiro pelo médico da VMER do INEM, sendo depois transportado para o Hospital de Évora.

O alerta foi dado às 8h49 e no local, além da VMER, esteve a SIV, também do INEM, os Bombeiros de Estremoz e a GNR, no total de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.