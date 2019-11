Acidente com quatro feridos condicionou IC5 na zona de Alijó

Quatro feridos ligeiros foi o resultado de um acidente que obrigou ao corte temporário do Itinerário Complementar 5 (IC5), em Alijó, esta quarta-feira, segundo fontes da GNR e do Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.

De acordo com as fontes, o acidente resultou de uma colisão entre duas viaturas ligeiras ao quilómetro 32 do IC5, na zona do concelho de Alijó, no distrito de Vila Real.

As vítimas foram avaliadas no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportadas para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado às 09h46 e para o local foram mobilizados 20 operacionais entre bombeiros, INEM e militares da GNR, que contaram com o apoio de sete viaturas.

A GNR referiu que a via esteve cortada para as operações de socorro e adiantou que, pelas 11h00, o trânsito já circulava de forma alternada por uma das faixas de rodagem.