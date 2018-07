Homem morre em acidente com trator no concelho de Oliveira do Hospital

Um homem morreu esta segunda-feira num acidente com um trator agrícola no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, a vítima ficou encarcerada debaixo do trator, que capotou num terreno agrícola na localidade de Carvalha, freguesia de Penalva de Alva.O acidente ocorreu por volta das 12h15 e obrigou os bombeiros de Oliveira do Hospital a utilizarem material de desencarceramento.O homem ainda foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, acompanhado por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas não resistiu.