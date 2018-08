Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com vários carros faz três feridos no IC17 em Algés

Bombeiros encontram-se no local.

08:53

Uma colisão com três carros fez esta manhã três feridos leves no IC17 no sentido Algés-Sacavém. As vítimas foram transportadas para o São Francisco Xavier.



O alerta foi dado às 7h52 e no local encontram-se 11 bombeiros e quatro viaturas.



Duas das vias foram cortadas, sendo que apenas uma esteve, na última hora, disponível para circulação. De acordo com fonte da PSP, as duas vias deverão ser restabelecidas nos próximos minutos.