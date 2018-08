Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com veículo ligeiro faz um ferido grave em Beja

Sinistro aconteceu junto à Estrada Municipal da localidade de João das Ribeiras.

22:21

Um acidente com um veículo ligeiro provocou este sábado à noite um ferido grave na Estrada Municipal junto à localidade de João das Ribeiras, em Beja.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 19h08.



A vítima foi transportada para um hospital em Lisboa.



Para além de um meio aéreo, estiveram também no local 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas, de acordo com dados da Proteção Civil.