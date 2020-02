Acidente de trabalho em oficina da CP deixa homem em estado grave em Matosinhos

Um jovem, de 24 anos, ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho numa oficina da CP, em Guifões, Matosinhos.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima estava a realizar trabalhos de manutenção numa composição do metro quando esta lhe caiu em cima, atingindo-a com as rodas na zona do abdómen e nas pernas.Devido aos ferimentos, o homem atingido pela composição que pesa cerca de 4000 quilos, teve de ser transportado para o Hospital de São João, no Porto, depois de ter sido resgatado pelos bombeiros.O alerta foi dado às 17h10. Foram mobilizados para o local os Bombeiros da Leça do Balio, o INEM e a PSP, num total de 10 operacionais apoiados por quatro viaturas.