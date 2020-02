Acidente de trabalho faz um ferido grave em Oliveira do Bairro

Um acidente de trabalho fez um ferido grave numa serralharia na zona industrial de Oiã, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.O trabalhador é um homem com 50 anos, que estava a polir um tubo de ferro quando este saiu do lugar, provocando cortes nas mãos, braços, tronco e cabeça da vítima.O homem, que se encontrava consciente, foi estabilizado no local e transportado posteriormente pelo INEM para o Hospital de Coimbra.O alerta foi dado pelas 14h15 e no terreno estiveram 10 operacionais dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, a GNR e o INEM.