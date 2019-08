Acidente de trabalho mata emigrante português na Áustria

Um homem de 55 anos morreu após ter sofrido uma aparatosa queda enquanto trabalhava, na quarta-feira, na cidade Hopfgarten im Brixental, na Áustria, onde estava emigrado com a família há vários anos.O corpo de Serafim Vieira chega este sábado de manhã à terra natal, em Banho e Carvalhosa, no concelho do Marco de Canaveses. O velório decorrerá a partir das 10h00 na casa da família. O funeral será às 15h30, na igreja de Carvalhosa.Serafim Vieira tinha estado pela última vez no Marco de Canaveses em maio e preparava-se para regressar de férias com a família, durante o mês de setembro. A vítima mortal deixa três filhos, todos já maiores de idade, e alguns netos. Estavam todos emigrados há anos na Áustria.