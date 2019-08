Despiste mata emigrante durante férias em Macedo de Cavaleiros

Carlos Esteves, de 38 anos e emigrado em França, morreu num despiste de carro, junto à aldeia de Arcas, Macedo de Cavaleiros, no sábado à noite.A vítima era natural de Castelo Branco e estava a passar férias. Tinha estado na aldeia natal da mulher há cerca de duas semanas e regressara este sábado. Deixa dois filhos menores. O funeral deverá ser realizado em Arcas, após a autópsia.O carro de matrícula francesa ter-se-á despistado numa zona de curva acentuada, invadiu a faixa contrária, embateu num morro e ficou capotado no meio da estrada. Apesar dos esforços dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros e da equipa médica do INEM que acorreram ao local, o condutor morreu.A estrada municipal esteve cortada. A GNR realizou perícias no local e investiga as causas do despiste fatal.