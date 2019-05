Um jovem morreu e três ficaram feridos a caminho do Rali de Portugal

Um morto e três feridos ligeiros é o resultado de um acidente na variante à Estrada Nacional 342, no concelho de Miranda do Corvo, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros locais.Segundo o comandante da corporação, Fernando Jorge, a vítima e os três feridos são jovens da ilha da Madeira, que se deslocavam num carro alugado para a Serra da Lousã para assistirem ao Rali de Portugal, cujas etapas se realizam esta sexta-feira na Lousã, Góis e Arganil.A vítima mortal era uma jovem que viajava no banco traserio do carro.O acidente envolveu um trator com um reboque carregado de madeira, que atingiu o carro numa curva acentuada na zona da Cervajota, entre Miranda do Corvo e Lamas, onde se situa um nó de acesso à Autoestrada 13.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra adiantou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 07h41.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo com 14 operacionais e seis viaturas, além de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).A estrada está cortada entre Miranda do Corvo e Lamas.