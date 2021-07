Um acidente entre um carro e uma mota, seguido do atropelamento do motociclista, está a provocar longas filas de trânsito no Eixo Norte-Sul, junto à saída para as Amoreiras, em Lisboa.O alerta foi dado perto das 9h00 e para o local foi mobilizada a PSP e os meios de socorro.O trânsito está muito congestionado.