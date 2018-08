Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente entre carro e velocípede faz um ferido grave em Montemor-o-Novo

Vítima foi transportada para o Hospital de Évora.

23:28

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um velocípede fez esta sexta-feira à noite um ferido grave na Rua do Matadouro, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Évora, o alerta foi dado às 20h58.



No local estiveram os Bombeiros de Montemor-o-Nova, num total de oito operacionais apoiados por dois veículos, bem como a GNR.



A vítima foi transportada para o Hospital de Évora.