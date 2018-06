Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com ambulância provocou um ferido grave em Vouzela

Colisão em São Pedro do Sul causou ainda três feridos ligeiros.

Por Lusa | 19:19

Uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Vouzela e um veículo ligeiro provocou este domingo um ferido grave e três ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



O acidente ocorreu em São Pedro do Sul, cerca das 18h15, quando a ambulância transportava um doente, adiantou a mesma fonte, sem saber as circunstâncias em que ocorreu a colisão.



O ferido grave é o doente que era transportado na ambulância.