Acidente no IC17-CRIL em Lisboa faz um ferido e condiciona circulação

Um acidente entre um carro e uma moto, no IC17-CRIL, junto ao Senhor Roubado, sentido Algés - Sacavém, obrigou esta terça-feira ao corte de uma das faixas desta via e provocou um ferido ligeiro.



A vítima foi levada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



O acidente ocorreu cerca das 8h00 e está a provocar pelo menos três quilómetros de fila de trânsito.



No local estiveram elementos da divisão de trânsito da PSP e Bombeiros de Odivelas.