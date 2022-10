Jovem de 19 anos morre em acidente em Penela, Coimbra

Uma jovem de 19 morreu, na madrugada desta segunda-feira, após colisão frontal entre o carro que conduzia e um camião no IC3, entre Ansião e Penela, em Coimbra.

O alerta foi dado pouco antes das 7h desta manhã. A viatura onde seguia a vítima ficou completamente destruída.





Os Bombeiros Voluntários de Penela foram mobilizados para o local, com o apoio de uma ambulância de suporte imediato de vida do Hospital de Avelar.Segundo apurou o, à chegada dos bombeiros a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Após várias tentativas de reanimação da jovem, o óbito foi declarado no local.O acidente ocorreu numa zona seguia de uma curva.

Até ao momento o IC3 mantém-se cortado em ambos os sentidos, enquanto ainda decorrem as operações de limpeza.



A GNR esteve no local e investiga agora as causas do acidente.