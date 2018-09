Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente perto da Casa da Moeda obriga ao corte temporário da via

Colisão entre motociclo e viatura ligeira fez um ferido ligeiro.

10:57

Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira esta quinta-feira obrigou ao corte temporário da Rua Dona Filipa de Viena, perto da Casa da Moeda, em Lisboa.



O acidente provocou um ferido ligeiro que foi assistido e transportado pelo INEM para o Hospital de São José.



De acordo com a PSP, a via foi isolada para limpeza da via e assistêndia do ferido.



O alerta foi dado às 9h43 e no local estiveram os Bombeiros de Lisboa, INEM e PSP.