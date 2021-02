Acidentes condicionam VCI no Porto

Vários acidentes, esta manhã, na Via de Cintura Interna no Porto, estão a causar longas filas de trânsito nos dois sentidos. O primeiro acidente registou-se pelas 8H15, no sentido Freixo-Arrábida, junto ao nó da Boavista.Nesta colisão entre dois carros, ficaram feridas duas pessoas. Um outro acidente, já perto das nove da manhã, no sentido Freixo-Arrábida está a causar problemas de circulação naquele sentido.O mau tempo pode estar na origem das colisões que estão a causar problemas de trânsito esta manhã numa das principais vias de acesso à cidade do Porto.