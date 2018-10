Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusadas de burlar padre com publicidade em listas telefónicas

Outro dos arguidos também já tinha chegado a acordo com o pároco.

08:55

Duas das mulheres acusadas de burlar um padre com publicidade em listas telefónicas chegaram esta terça-feira a acordo e vão pagar 3 mil euros - 50% do valor de que estavam acusadas.



Outro dos arguidos também já tinha chegado a acordo com o pároco. Ao todo, quatro mulheres, um homem e três empresas estavam acusadas de burlarem o pároco de Milheirós de Poiares (Feira) e Macieira de Sarnes (Oliveira de Azeméis), entre agosto de 2010 e fevereiro de 2011, em 120 mil euros.



Convenciam-no a pagar faturas de publicidade e ameaçavam-no, dizendo que se não pagasse, agiriam judicialmente. Com medo, a vítima pagava. O julgamento dos que não chegaram a acordo foi adiado para 2 de maio de 2019, por renúncia do advogado de um dos arguidos.