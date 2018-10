Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusado de homicídio em Porto de Mós simulou cenário para afastar suspeitas

Arguido foi trabalhar depois de degolar a mulher e simulou que a tinha encontrado morta em casa, horas depois.

O Ministério Público anunciou esta segunda-feira que deduziu acusação contra um homem, suspeito de ter matado a sua companheira, pela prática de um crime de homicídio qualificado, em Porto de Mós, em abril.



Segundo a nota na página da Procuradoria da Comarca de Leiria, o despacho refere que, no dia 19 de abril de 2018, no interior da residência, no Juncal, freguesia de Porto de Mós, no distrito de Leiria, o arguido "agarrou numa faca de cozinha e dirigiu-se à ofendida com quem vivia maritalmente".



"Encontrando-se aquela de costas para o arguido, este deslizou a faca pelo pescoço da ofendida, degolando-a. De seguida, com a mesma faca, desferiu vários golpes, atingindo aquela em diversas partes do corpo, designadamente, tórax e abdómen, assim provocando lesões que foram a causa direta da sua morte", lê-se na acusação.



O homem, 59 anos, "regressou à empresa onde laborava, retomando os seus afazeres profissionais".



"Pelas 17h30, voltou à residência do casal, simulando ter acabado de deparar com a ofendida já cadáver", refere o despacho.



O arguido vai aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva, medida de coação que lhe foi aplicada em 23 de abril, no âmbito do primeiro interrogatório judicial efetuado no Juízo Central de Instrução Criminal de Leiria, por se verificar a existência de perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas.



Em abril, a Polícia Judiciária de Leiria anunciou à Lusa a detenção do suspeito de ter esfaqueado a mulher no Juncal.



Segundo a mesma fonte, o homem detido é o companheiro da vítima, que chamou a polícia denunciando a morte da mulher, que foi encontrada na mesa da cozinha.



O presumível autor do crime de homicídio terá "simulado um cenário" para afastar de si qualquer suspeita, tendo inclusive estado presente no funeral da vítima.