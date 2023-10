Oito adeptos ‘casuals’ do Benfica, afetos a uma fação violenta da claque No Name Boys, vão a julgamento por violação agravada de um rapaz de 16 anos. A vítima terá sido violentamente abusada com um pau, por ter amigos sportinguistas.





Fonte ligada ao processo disse aoque a decisão de um juiz de instrução criminal de Lisboa ocorreu no início da semana passada. O processo tem mais cinco arguidos (com apresentações à PSP e proibidos de acesso a recintos desportivos, ao contrário dos acusados de violação que estão na cadeia), que respondem por ofensas, gravações ilícitas, coação agravada, desobediência, posse de arma e tráfico de droga.

As detenções, feitas pela PSP, ocorreram em fevereiro deste ano. Os crimes de violação remontam a abril de 2022, em três ocasiões distintas. A mais violenta, segundo a acusação, ocorreu perto de uma rulote. Os arguidos não gostaram que o jovem tivesse fotografado a bancada das claques e partilhado os registos nas redes sociais. Foi agredido, roubado e violado com um pau. O mesmo jovem viria, posteriormente, a ser agredido e fotografado nu.