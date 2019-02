Adolescente de 13 anos desaparecida no Seixal

Lana Tavares falou com a mãe pela última vez pelas 14h00 de quarta-feira.

Por Miguel Curado | 10:32

Uma adolescente de 13 anos, que reside no Seixal com a mãe e uma irmã bebé, está dada como desaparecida desde as 14h00 desta quarta-feira.

Lana Tavares, a menor, foi a uma consulta da psicóloga que a acompanha, acompanhada pela mãe, e depois regressou a casa.

Terá prometido à progenitora que seguiria para as aulas - estuda no 5.º ano numa escola do concelho - e depois iria buscar a irmã bebé à creche.

No entanto, a jovem não cumpriu nenhuma das promessas. Falou pela última vez com a mãe pelas 14h00, e depois desligou o telemóvel.

Os pais e a madrasta da jovem apresentaram queixa na PSP do Seixal ao final da tarde.

Fonte familiar disse ao CM que a menor poderá estar a trocar mensagens com um jovem de 19 anos, o que já está a ser investigado pela PSP.