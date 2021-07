Advogado de Vasco Brazão diz que processo Tancos é cheio de motivações extraprocessuais

O advogado de Vasco Brazão, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) e um dos 23 arguidos no processo do furto e recuperação das armas do paiol de Tancos, afirmou que este "está cheio de motivações extraprocessuais".

"Houve razões extraprocessuais que comandaram este processo", disse Ricardo Sá Fernandes, nas alegações finais do julgamento, que decorre em Santarém, salientando ter existido "uma luta de instituições".

Dividindo as alegações em vários segmentos, o causídico lembrou que "foi anunciado" que o furto ia acontecer, sendo que "a denúncia foi mal avaliada por quem a recebeu", Polícia Judiciária (PJ), Ministério Público (MP) e a então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.