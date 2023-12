Um agente da PSP foi atropelado por um carro, na manhã desta segunda-feira, na rua Padre Américo, no Forte da Casa, no município de Vila Franca de Xira.O polícia ficou com ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira.O alerta foi dado por volta das 9h18.Para o local foram acionados os bombeiros de Póvoa de Santa Iria. No total foram mobilizados nove operacionais, apoiados por três veículos.Em atualização