Agente da PSP dispara para o ar e evita roubo em Sintra

Foi numa das mais movimentadas ruas da Agualva, em Sintra, na tarde desta quinta-feira, que um agente da PSP sacou da arma de serviço e efetuou um disparo para o ar na tentativa de travar quatro assaltantes, que fugiam em direção a uma escola secundária.Apesar do tiro de advertência, o grupo fugiu - mas de mãos a abanar. Antes, ainda agrediram o polícia.O agente encontrava-se a fazer serviço de gratificado numa superfície comercial. A seguir à hora do almoço, os suspeitos terão então entrado no supermercado e tentaram furtar alguns bens, que tentaram levar sem fazer o pagamento.Contudo, a ação criminosa acabou por ser detetada, sendo de imediato alertado o agente da PSP que ali se encontrava de serviço.Ao tentar travar o grupo de quatro homens, o polícia acabou por ser agredido, sofrendo apenas ferimentos ligeiros.Já os ladrões conseguiram sair do supermercado e fugiram a correr pela rua. Foi nessa altura que o agente efetuou um disparo, ato que foi registado num videoamador.