Agente da PSP na cadeia por tentar matar vizinhos da mãe

O agente da PSP que na sexta-feira à noite disparou sobre três vizinhos da mãe, na aldeia de Painho, no Cadaval, ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente ao Tribunal de Alenquer para primeiro interrogatório judicial. O polícia, de 47 anos e que presta serviço em Peniche, está indiciado por tentativa de homicídio. Por se tratar de um elemento das forças de segurança, foi colocado na cadeia de Évora.





Segundo oapurou, o agente não terá agido apenas em legítima defesa ou sequer para defender a mãe, mas sim usando a arma de serviço para resolver quezílias antigas com os vizinhos da progenitora.

Recorde-se que o atirador efetuou vários disparos na via pública, atingindo três pessoas, uma delas com três tiros e que ficou em estado grave. Na altura, uma das vítimas terá ainda atacado o polícia com uma sachola.