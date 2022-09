Agente da PSP reformado por insultar Marcelo Rebelo de Sousa

Um agente principal da PSP da Madeira, líder sindical, foi aposentado compulsivamente por ter apelado à participação numa manifestação em nome do Movimento Zero (M0), entretanto extinto, escrevendo um email onde chamou "traidor" ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Coube ao ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, a decisão final de aposentação do agente principal, de apelido Silva. O elemento, líder da delegação do Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade, usou um endereço de email desta estrutura para difundir uma mensagem de incentivo à participação dos polícias numa manifestação no dia 2 de setembro de 2019, aniversário da PSP da Madeira. Na celebração, além do então MAI, Eduardo Cabrita, e do diretor nacional Magina da Silva, estaria presente o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa (que não compareceu).Apelidando o Chefe do Estado de traidor, o polícia dizia ter T-shirts do M0 para vender para a manifestação. A situação levou a queixa-crime contra o agente principal Silva, arquivada por Marcelo Rebelo de Sousa não desejar procedimento criminal. O polícia foi aposentado por violação "do dever de aprumo".sabe que o mesmo já avançou com providência cautelar para tentar suster a decisão.