Agressões durante clássico entre Benfica e FC Porto sem denúncias na PSP

A PSP de Lisboa não recebeu qualquer queixa relativa a adeptos do Futebol Clube do Porto agredidos e assaltados por elementos ligados a claques do Benfica durante o clássico que as duas equipas jogaram no sábado passado (o FC Porto venceu 0-2).Fancisco J. Marques, diretor de comunicação dos Dragões, tinha denunciado duas situações que deixaram três adeptos do FC Porto feridos – um terá mesmo sofrido fratura do ... < br />