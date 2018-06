Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressor na cadeia por perseguir mulher

Homem voltou a ameaçar de morte a vítima. Foi de novo detido pela GNR.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Foi condenado por violência doméstica contra a mulher, no ano passado, mas a pena foi suspensa pelos juízes. Continuou a perseguir e a ameaçar de morte a vítima e recentemente foi novamente detido pela GNR, em Albufeira, pelo mesmo crime. Foi colocado em prisão preventiva.



O agressor, ao que o CM apurou, tem 45 anos e a vítima 43. O homem tinha sido detido pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), em junho de 2017, por agressões e ameaças à companheira. Na altura foi colocado em prisão domiciliária a aguardar julgamento.



Foi julgado e condenado a uma pena de prisão de dois anos, que ficou suspensa na sua execução porque os juízes entenderam dar-lhe uma oportunidade, caso não voltasse a aterrorizar a vítima.



No entanto, nas últimas semanas, voltou a perseguir e ameaçar de morte a vítima, que ficou em pânico e alertou a GNR. O agressor foi novamente detido e colocado em prisão preventiva, devido à reincidência do crime.



Tal como o CM noticiou recentemente, o Algarve é a região do continente com maior taxa de incidência de crimes de violência doméstica por cada mil habitantes, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna 2017, que foi recentemente divulgado.



O número de casos registou um aumento de 6,3% no ano passado, em comparação com 2016. Foram contabilizados, no ano passado, um total de 1459 ocorrências, enquanto que em 2016 tinham sido contabilizadas 1372.