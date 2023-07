Agricultores afetados pelas intempéries dos últimos meses vão receber apoio de 55 euros por hectare

O Governo informou que vai disponibilizar um apoio financeiro extraordinário com o objetivo de minimizar os danos, verificados nas explorações agrícolas, provocados pelas intempéries ocorridas em maio e junho, nas regiões centro e norte do território de Portugal continental.



"Este apoio, até ao montante máximo de 55 euros por hectare de área abrangida, destina-se a compensar as despesas com a aquisição de produtos para os necessários tratamentos fitossanitários e de fertilização foliar, que tenham ocorrido no primeiro semestre do corrente ano de 2023, enquanto componente de medida de emergência adequada a este tipo de situações", refere o Executivo em nota de imprensa esta quarta-feira.





Para a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, "este apoio visa minimizar os custos imediatos que os agricultores tiveram para proteger as suas produções e plantas, bem como assegurar as produções futuras".Mais informa o Governo que "os agricultores que registaram prejuízos deverão requerer este apoio junto da Direção Regional de Agricultura e Pescas territorialmente competente".