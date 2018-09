Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agride mulher e dois filhos e destrói a casa

Homem fugiu aos agentes e tentou agredi-los quando estes o detiam, no Barreiro.

Por M.C. | 12:12

Um homem de 29 anos espancou a mulher e dois filhos num acesso de loucura em casa, no Barreiro, causando danos na habitação. Após ser preso pela PSP, o agressor tentou atacar os agentes.



A PSP foi chamada pelas 21h30 de 5ª feira. Os vizinhos alertaram para o intenso barulho vindo do apartamento onde o homem residia. Já no local, os agentes ouviram o barulho de vidros a partir e diversos gritos.



Com a ajuda da mulher do agressor, os polícias entraram na casa e, além de constatarem os estragos, viram os dois filhos do casal repletos de hematomas. As crianças foram entregues à mãe e os três foram hospitalizados. Entretanto, o suspeito saltou de uma janela para a rua e, antes de ser manietado e preso, ainda tentou agredir os polícias.