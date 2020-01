Um grupo, que a GNR suspeita que seja de quatro ou cinco elementos, agrediu com violência uma mulher de 73 anos, em S. Pedro do Sul, para roubar vários objetos em ouro e dinheiro.O crime aconteceu em novembro mas só agora a GNR de Viseu conseguiu deter dois dos suspeitos, de 26 e 32 anos, em Azeitão, Setúbal. Foram ainda apreendias 141 doses de haxixe, 19 de MDMA, 55 munições de pistola, duas armas brancas e mais de 800 euros.Os detidos foram esta quinta-feira presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação.