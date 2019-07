GNR detém 12 pessoas suspeitas de tráfico de droga em Sesimbra

A GNR deteve 12 pessoas suspeitas de pertencerem a um grupo organizado que se dedicava à venda de estupefacientes na Quinta do Conde, em Sesimbra, distrito de Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal do GNR, na sequência de uma investigação iniciada há cerca de um ano, o Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal efetuou na segunda-feira uma operação policial na Quinta do Conde, que culminou com a detenção de nove homens e três mulheres, de idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos, todos indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes.Na mesma operação, em que participaram militares da GNR de Almada, Montijo, Palmela, Azeitão e Setúbal, foram realizadas nove buscas domiciliárias, duas em veículos e uma em estabelecimento comercial, de que resultou a apreensão de 436 doses de haxixe, 259 doses de cocaína, sete doses de MDMA e diverso material relacionado com o embalamento, corte e venda de produto estupefaciente.Foram ainda apreendidos dois veículos, dois motociclos, diversos artigos em ouro, 17 telemóveis e mais de 20 mil euros em dinheiro.Os detidos deverão ser ainda esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Setúbal, para eventual aplicação de medidas de coação.