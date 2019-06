GNR fecha bordel e apreende mais de 3000 preservativos em Sesimbra

A GNR de Setúbal fechou esta quinta-feira um bar de alterne na Quinta do Conde, Sesimbra, e deteve cinco homens e duas mulheres entre 38 e os 66 anos que exploravam o bordel. Aguardam o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal.Sete mulheres, sul-americanas, com idades entre os 24 e os 50 anos, que eram obrigadas a prostituírem-se, foram identificadas.Na investigação, que durava há um ano, foram apreendidos diversos artigos de cariz sexual, mais de três mil preservativos, oito telemóveis e três carros, entre outro material.