Agridem mulher e roubam-lhe o carro em Vila Nova de Gaia

Uma mulher, de 21 anos, ficou ferida esta terça-feira de madrugada, ao ser agredida num assalto por carjacking, num local ermo da rua Sirgueiros, em Perosinho, Vila Nova de Gaia. A vítima conduzia um Renault Megane quando foi abordada por dois indivíduos, pelas 01h20. Os suspeitos atacaram a jovem, retiraram-na da viatura e colocaram-se em fuga de imediato.O carro veio a ser encontrado horas depois, completamente queimado, em Valbom, já no concelho de Gondomar. Os ladrões estavam, ao fecho desta edição, ainda a monte. A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos e depois transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos considerados ligeiros.No local, estiveram militares da GNR que tomaram conta da ocorrência. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária do Porto, que procura os autores deste assalto violento.