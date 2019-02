Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Água e esgotos chegam finalmente a Maritenda em Loulé

Cinco milhões de euros para instalar saneamento básico ao longo da EN125.

Por José Carlos Eusébio | 09:45

"Se obtivermos as autorizações da Infraestruturas de Portugal (IP), temos condições para avançar com a obra no final deste ano ou início do próximo", afirma ao CM Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé. Em causa está a construção das redes de água e de esgotos, ao longo da EN125, entre Maritenda e Vale Judeu.



A obra, com um custo de cerca de cinco milhões de euros, é reclamada há muitos anos pelos moradores e comerciantes da zona.



Vítor Aleixo revela que a autarquia aceitou o que foi pedido pela IP, pelo que as valas para instalar as redes vão ser executadas por trás das moradias na maior parte do percurso. O objetivo "é afastar o mais possível" as obras da estrada.



O projeto de execução deverá "estar pronto em abril", segundo revela o autarca.



Já há cerca de uma década que a autarquia procura concretizar esta intervenção. Ao longo desse tempo, foram mesmo elaborados quatro projetos, mas, devido à localização junto à EN125, nunca foi possível chegar a um entendimento que permitisse avançar com as obras.



As redes serão construídas ao longo de cerca de oito quilómetros, a norte e sul da estrada. Existem dezenas de casas e estabelecimentos sem saneamento básico, apesar de se localizarem a pouco mais de um quilómetro da zona turística de luxo de Vilamoura. Os moradores locais têm de recorrer a água proveniente de furos e a fossas séticas.



Entretanto, outra zona do concelho que vai passar a dispor de redes de água e esgotos será Monte Seco. A autarquia investiu mais de um milhão de euros nas obras, que deverão ser inauguradas em maio.