Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovada taxa turística em Portimão que vai render 3 milhões de euros

Albufeira e Loulé, outros dois importantes municípios turísticos, só irão aplicar em 2020.

Por José Carlos Eusébio | 12.02.19

A autarquia de Portimão aprovou, na última reunião de vereação, a criação da taxa turística, que deverá render mais de três milhões de euros por ano, apurou o CM.



Nos outros dois mais importantes concelhos turísticos algarvios - Albufeira e Loulé -, a taxa só deverá ser implementada no próximo ano. Os hoteleiros reclamam que a verba arrecadada pelas autarquias seja gerida em parceria com os privados.



Após a aprovação pela Câmara de Portimão, o regulamento da taxa turística será agora alvo de consulta pública. Um estudo da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) estima que a autarquia venha a arrecadar 3,1 milhões de euros/ano.



"O dinheiro será investido no espaço público e na divulgação de Portimão como destino de excelência", refere ao CM Isilda Gomes, presidente da câmara.



Em Albufeira, o mais importante município turístico do Algarve, o processo está mais demorado. "A taxa só deverá ser implementada no próximo ano", afirma ao CM José Carlos Rolo, presidente da autarquia.



A receita prevista atinge os 10,6 milhões de euros. O mesmo irá acontecer em Loulé. "A taxa só será aplicada a partir de março de 2020", explica Vítor Aleixo, presidente da edilidade. O valor estimado por ano ronda os 3,3 milhões.



No conjunto das 16 câmaras algarvias, a taxa irá render cerca de 25 milhões de euros, ficando as três câmaras referidas anteriormente com 17 milhões.



Entretanto, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve veio ontem reclamar que a receita reverta para um fundo específico concelhio ou regional, gerido em conjunto com o setor privado.