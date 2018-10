Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxa turística rende mais 22 milhões de euros em 2019

Câmara vai construir mais 40 quilómetros de rede ciclável.

Por Bernardo Esteves | 08:24

A Câmara de Lisboa espera arrecadar 36,5 milhões de euros em 2019 com a Taxa Municipal Turística, que vai passar de 1 para 2 euros por pessoa/dormida, o que representa um aumento de 22 milhões face a 2018. Os números foram avançados na apresentação do Orçamento para 2019, "um dos maiores de sempre", segundo o vereador das Finanças João Paulo Saraiva.



O Orçamento Consolidado, que inclui as empresas municipais, é de 1387 milhões de euros, mais 105 milhões face ao ano passado. A autarquia espera receitas de 1057 milhões de euros, mais 246 milhões do que no ano passado, num aumento de 30,3%.



Para este aumento contribui a subida das receitas da taxa turística, dos impostos locais (mais 33 milhões em IMT, IMI e Derrama industrial) e, sobretudo, a receita esperada com a venda em hasta pública dos terrenos de Entrecampos por 165 milhões de euros.



João Paulo Saraiva garantiu que a habitação será "a prioridade das prioridades", estando previsto em 2019 um investimento de quase 100 milhões de euros em terrenos e imóveis (sem expressão orçamental) para o Programa Renda Acessível. Até 2021, a autarquia prevê um investimento em valor patrimonial de 316,2 milhões de euros para construir 6 mil casas em parceria com os privados. A autarquia vai ainda investir 29 milhões na Carris e 12,3 milhões na rede ciclável, que vai contar com mais 40 quilómetros.