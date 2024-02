A Junta de Freguesia dos Olivais, em Lisboa, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária devido a uma investigação relacionada com a alegada viciação das regras de contratação pública. Em causa, apurou o CM, estão contratos por ajuste direto que terão sido celebrados entre familiares do executivo, pessoas com ligações ao PS e a cúpula da Junta de Freguesia dos Olivais.









